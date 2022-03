Altra ‘stoccata’ contro la Juventus: “Non ne azzecca una”

Juventus, le parole del giornalista Paolo Bargiggia sulla questione legata al rinnovo di Paulo Dybala

L’eliminazione dalla Champions League ha acuito le critiche nei confronti della Juventus. Dal campo al calciomercato, non mancano i dubbi del giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto sulla questione del rinnovo di Dybala.

Bargiggia crede che ci sia molta confusione tra i vertici bianconeri: “Quando manca un mese e mezzo alla fine della stagione, la Juventus ha poche idee, e confuse”. Non solo, il giornalista ha rincarato la dose, criticando aspramente Maurizio Arrivabene, in seguito alla sua intervista al Corriere dello Sport, dove spiega le cause del ritardo sul rinnovo di Dybala: “Leggendo questa intervista – scrive su Twitter – capisci perchè la Juventus non ne azzecca una”.

Juventus, Bargiggia critica Dybala e Andrea Agnelli

Non è mancato, un giudizio negativo su Paulo Dybala, definito un ‘mezzo giocatore’ e un ‘patrimonio ammortizzato male’. Bargiggia ha anche risposto ad un follower che gli chiedeva quali fossero secondo lui le cause del declino bianconero: “Tutto è cominciato con il delirio di onnipotenza di Andrea Agnelli”.