Via dal Napoli a costo zero: Juve e Inter ci pensano

Juventus e Inter alle prese con il nodo secondo portiere. Pronta l’alternativa in Serie A

Inter e Juventus si apprestano ad affrontare il 30° turno di Serie A. Entrambe eliminate agli ottavi di Champions League, potranno concentrarsi su campionato e Coppa Italia in questo finale di stagione. Intanto, le dirigenze studiano attentamente il mercato dei portieri.

In casa Inter, si attende l’arrivo di Onana, estremo difensore dell’Ajax, già bloccato per giugno, quando terminerà il suo contratto con i lancieri. Non è ancora sicuro invece, il futuro di Handanovic: il portiere 37enne potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero, dopo aver difeso la porta più di 400 volte nelle ultime 10 stagioni.

Stessa situazione in casa Juventus, dove il secondo portiere Perin ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Classe 1992, l’ex Genoa potrebbe accasarsi in un altro club in Serie A. L’eventuale addio di uno tra Handanovic e Perin, potrebbe scatenare un vero e proprio ‘valzer dei portieri’, con Ospina pronto a partire da Napoli.

Calciomercato, duello Inter-Juventus per Ospina

L’estremo difensore azzurro, classe 1988, non ha ancora discusso il rinnovo – scadenza giugno 2022 – con il club di De Laurentiis. Il ruolo di secondo portiere in una delle due big della Serie A, potrebbe convincerlo a cambiare casacca nella stagione 2022/2023. Si profila dunque un derby d’Italia per Ospina.