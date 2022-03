Calciomercato, doppia ipotesi in Serie A | Rudi Garcia torna ad allenare

Le parole di Rudi Garcia, ex allenatore di Roma, Marsiglia, Lione e Lille, attualmente senza squadra. Si dice pronto al rientro in Italia

Torna a parlare Rudi Garcia, l’ex allenatore della Roma, attualmente senza panchina. In un’intervista a Le Figaro, non ha nascosto la sua volontà di voler tornare in Italia.

A Roma dal luglio 2013 al gennaio 2016, il tecnico francese è poi tornato in Ligue 1, sulle panchine di Marsiglia e Lione. Successivamente, ha rivelato di essere stato molto vicino al Manchester United, in seguito all’esonero di Solskjaer: “Eravamo quasi d’accordo – afferma Rudi Garcia – avevo incontrato Murtogh e Fletcher, confidando con loro che avrei dovuto lavorare sul mio inglese.” Già, l’allenatore ritiene che sia rispettoso parlare la lingua del paese in cui si lavora, elogiando Ancelotti per il suo francese, nonostante abbia lasciato Parigi da nove anni.

Fermo da maggio 2021, Rudi Garcia non vede l’ora di tornare ad allenare. Non si pone limiti, dall’Inghilterra alla Spagna, per finire a Germania e Italia, ogni destinazione potrebbe essere di suo gradimento. L’indiscrezione di mercato rasserena i club di Serie A italiana che stanno vagliando l’ipotesi di cambiare guida tecnica per la prossima stagione.

Panchine, Rudi Garcia pronto per Bologna o Sampdoria

Tra questi ci sono Bologna e Sampdoria, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative. I felsinei, si trovano momentaneamente al 12°posto, dopo aver perso 13 match su 28. La Samp invece, staziona pericolosamente al 16° posto, con sole quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

Inevitabile pensare al cambio in panchina. Rudi Garcia rappresenterebbe l’alternativa ideale a Mihajlovic (Bologna) e Giampaolo (Sampdoria). Molto dipenderà dal finale di stagione e da altre eventuali offerte che arriveranno al tecnico francese. Saranno dunque decisive le prossime settimane.