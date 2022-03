Rivoluzione Juventus: ecco i tre colpi estivi per Allegri

Possibile rivoluzione estiva per la Juventus di Massimiliano Allegri: i tre super colpi per la rifondazione

Crolla ancora la Juventus nella presentazione e nel risultato, come già accaduto nel corso degli ultimi anni contro la Fiorentina (0-3 all’Allianz Stadium), a Londra contro il Chelsea (4-0 per i Blues) o sempre in casa con il Benevento. La squadra bianconera, al primo colpo subito, non riesce a reagire e va ko, sprofondando.

È successo anche contro il Villarreal di Emery, dopo un buon primo tempo, con gli spagnoli che hanno così condannato Dybala e compagni alla terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League. All’indomani del match piovono critiche nei confronti di Massimiliano Allegri ma non solo. Nel mirino ci sono anche diversi singoli, giudicati non all’altezza: ecco la possibile rivoluzione estiva tra addii e tre grandi colpi in entrata per fare seguito all’arrivo di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, i tre possibili super colpi estivi

Sono numerosi i giocatori bianconeri in bilico in vista della prossima estate, a partire da quelli ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno come Dybala e Bernardeschi. Potrebbe lasciare Torino anche Rugani e Rabiot, così come Arthur. Inoltre, le big europee sono sempre in agguato per de Ligt ed è in discussione anche il futuro di Morata e Kean. Alcuni possibili addii che potrebbero fare spazio a importanti colpi in entrata. Per la difesa in cima alla lista sembra esserci il nome di Antonio Rudiger, mentre a centrocampo il sogno è l’arrivo di uno tra Gravenberch e Pogba. Il francese, come Rudiger, è in scadenza a giugno e può arrivare a parametro zero. Infine, in caso di separazione con Paulo Dybala e di addio di uno tra Morata e Kean, la dirigenza della Juventus potrebbe tentare il colpo Firmino dal Liverpool. L’esperto brasiliano potrebbe rappresentare il profilo ideale per affiancare Dusan Vlahovic. Si preannuncia un calciomercato estivo piuttosto infuocato in casa bianconera.