Incontro con Raiola, a rischio il gioeillino della Juventus

Il Bayern Monaco potrebbe fiondarsi su de Ligt: confermato un contatto tra l’agente del difensore e il massimo dirigente del club bavarese, Kahm.

Oliver Kahn, ex leggendario portiere e oggi amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Germania prima della partita con il Bayer Leverkusen. Il dirigente è ha confermato di essere stato a Monaco: “In questa settimana sono stato anche a Londra. E’ abbastanza normale incontrare agenti di calciatori”. Kahn, però, non si è sbilanciato sui nomi di calciatori di cui ha discusso. “Potete capire che non parlerò pubblicamente del contenuto di questi colloqui” ha dichiarato.

Oltre al possibile interessamento per Haalanad, il Bayern Monaco da tempo segue altri due calciatori. Il primo nome è quello del centrocampista dell’Ajax Ryan Gravenberch, anche nel mirino della Juventus. Sulla lista della spesa c’è anche Frenkie de Jong del Barcellona, ma occhio a possibili obiettivi nella Juventus.

Il Bayern Monaco pensa a de Ligt: la situazione

Negli ultimi mesi sono risalite le quotazioni di una permanenza a Torino per Matthijs de Ligt, ma non si può escludere a priori una possibilità di partenza in estate. In particolar modo, la Juventus potrebbe vacillare nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno ottanta milioni di euro per il difensore prelevato dall’Ajax nell’estate del 2019.

Insomma, Oliver Kahn e Mino Raiola potrebbero aver parlato anche del difensore olandese, legato alla Juventus da altri due anni di contratto dopo l’investimento da oltre ottanta milioni di euro versati nelle casse dell’Ajax che detiene il cartellino di Gravenberch, altro obiettivo del Bayern Monaco.