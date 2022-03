Milinkovic e non solo, Conte ‘saccheggia’ la Serie A: spunta l’indizio

Il tecnico Conte potrebbe portare Milinkovic-Savic, insieme a un altro giocatore importante della Serie A, al Tottenham: c’è l’indizio

Antonio Conte ha in mente un cambiamento radicale per il suo Tottenham. Di recente il tecnico salentino ha mostrato, in maniera più che trasparente, il proprio disappunto generato dalle continue sconfitte degli ‘Spurs’.

Dopo l’ennesimo ko contro il Burnley in Premier, il mister si è sfogato duramente mettendo perfino in dubbio la permanenza sulla panchina londinese. L’ex Juventus vuole godere di un maggior peso nelle decisioni in ambito di calciomercato e pretende investimenti di primo spessore per poter competere ad alti livelli. In questo senso, lui e Paratici seguono attentamente i profili che spiccano di più Serie A.

Milinkovic e de Vrij da Conte: spuntano le quote

Per i bookmakers due opzioni concrete sarebbero Milinkovic-Savic della Lazio e Stefan de Vrij dell’Inter. Come si apprende dalle quote Sisal, il loro trasferimento al Tottenham – entro il 31/08/2022 -, sarebbe quotato rispettivamente a 12.00 e 25.00. L’olandese è in scadenza di contratto giugno 2023 e la ‘Beneamata’ starebbe seriamente valutando una cessione (prezzo sui 30 milioni). Insieme alla Juventus, inoltre, i nerazzurri seguono Milinkovic, la cui valutazione si attesta intorno ai 60 milioni di euro. Ma Conte potrebbe sbaragliare la concorrenza.