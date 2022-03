Le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana: infortunio in extremis

Inter-Salernitana è l’anticipo della ventottesima giornata di campionato: ecco le formazioni ufficiali

Non ci sarà Ivan Perisic in campo nella sfida tra Inter e Salernitana. L’ex Bayern Monaco si accomoderà in tribuna per un lieve affaticamento muscolare.

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A, arrivano le formazioni ufficiali della sfida che rappresenterà una sorta di testacoda. I padroni di casa devono fare a meno di Ivan Perisic: il croato, in extremis, deve fare i conti con un lieve affaticamento muscolare come comunicato dal club nerazzurro.

Nerazzurri in campo col 3-5-2: non c’è spazio per Gagliardini, al suo posto Simone Inzaghi sceglie Calhanoglu. In avanti spazio al tandem composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. La Salernitana risponde col 4-4-2: la sorpresa è Mousset titolare al fianco di Milan Djuric.

Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Radu, Cordaz, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Gosens, Correa, Gagliardini, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Ederson, L. Coulibaly, Verdi; Mousset, Djuric. A disposizione: Belec, Veseli, Ruggeri, Bohinen, Radovanovic, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Bonazzoli. Allenatore: D. Nicola.