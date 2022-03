Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter di Beppe Marotta, potrebbe finire in uno scambio fra bomber: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sta attraversando un momento difficilissimo. I nerazzurri, dopo due mesi (novembre e dicembre) da urlo stanno vivendo una flessione decisamente preoccupante che ha compromesso i risultati raggiunti nelle diverse competizioni fino a quel punto dell’annata.

Ora i nerazzurri sfidano la Salernitana di Davide Nicola in quello che potrebbe essere uno snodo fondamentale della stagione della Beneamata visto anche il big match di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Luciano Spalletti in casa contro il Milan di Stefano Pioli. Tre punti per l’Inter potrebbero significare un vero e proprio rilancio per la squadra di Inzaghi che, martedì sera, giocherà ad Anfield il ritorno di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

In casa Inter mancano soprattutto i gol, la squadra non va a segno da oltre 400 minuti e le punte non stanno rendendo come ci si attendeva. Lautaro Martinez è in grandissima difficoltà, mentre Edin Dzeko, nonostante sia uno dei migliori delle ultime uscite, non è riuscito a trovare la porta recentemente. In quest’ottica, in vista della prossima estate di calciomercato, i nerazzurri sono a caccia di una grande punta, ma anche di un attaccante di scorta, soprattutto se sia Lautaro che Sanchez dovessero andarsene.

Calciomercato Inter, caccia al bomber in Serie A

L’Inter di Marotta avrebbe messo gli occhi sul profilo di Giovanni Simeone, centravanti in prestito al Verona di Tudor. L’attaccante argentino sta impressionando in questa stagione e gli scaligeri potrebbero riscattarlo. In questo caso, i nerazzurri potrebbero offrire al Verona il cartellino di Andrea Pinamonti nell’ottica di uno scambio secco. Il bomber italiano sta vivendo una stagione da urlo con la maglia dell’Empoli e l’ad nerazzurro vorrebbe utilizzarlo come pedina di assoluto valore per arrivare agli obiettivi di mercato.