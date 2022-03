Calciomercato, insidia per le big di A | Anche il Barcellona per il terzino

Il Barcellona si inserisce per il terzino e mette pressione alle big di Serie A in vista della prossima sessione estiva

Dopo anni di totale crisi societaria e di squadra e dopo il drammatico addio di Leo Messi, il Barcellona sta tornando a rivedere la luce. L’arrivo di un ex bandiera come Xavi sulla panchina ha riportato entusiasmo a tutto l’ambiente e gli acquisti di gennaio hanno notevolmente cambiato le sorti della stagione blaugrana.

Ferran Torres, Adame Traorè e Aubameyang hanno rivoluzionato la squadra e la crescita di giovani talenti come Pedri, Gavi, Araujo, stanno contribuendo a ribaltare la stagione del club catalano. Il Barcellona, però, sta pensando anche alle prossime mosse di mercato in vista della prossima sessione estiva, soprattutto per quanto riguarda la corsia di sinistra.

Il Barcellona punta Tagliafico: beffa Napoli e Juve

Tra i terzini sinistri che potrebbero ringiovanire il reparto, occupato al momento da Jordi Alba, è caldo il nome di Alejandro Grimaldo, terzini del Benfica classe ’95, in scadenza tra un anno e quindi un potenziale colpo low cost. Anche il terzino del Celta Vigo, Javi Galan è nel mirino di Xavi, anche se visto il contratto fino al 2026, il prezzo sarebbe più alto rispetto a Grimaldo.

Secondo quanto riportato da ‘AS’ oltre ai primi due nomi fatti, è caldo anche quello di Alex Moreno del Real Betis ma soprattutto quello di Nicolas Tagliafico, classe ’92 argentino, da tempo anche nel mirino delle big italiane, in particolare di Juventus e Napoli. Durante il mercato invernale il Barcellona si è avvicinato parecchio al terzino ma l’Ajax ha bloccato la trattativa, non avendo trovato un sostituto all’altezza in un momento topico della stagione. L’anno scorso ha rinnovato con il club di Amsterdam fino al 2023 e attualmente ha un valore di 8-10 milioni di euro. Napoli e Juve sono ancora sulle sue tracce ma il Barcellona sembra avere un vantaggio in vista della prossima sessione estiva.