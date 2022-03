Calciomercato Juve, sogno a centrocampo | L’ipotesi di scambio

La Juventus al lavoro per rinforzare anche il centrocampo: Cherubini sogna il colpaccio. Tutti i dettagli

La vittoria più “Allegriana” della stagione. La Juventus, decimata dagli infortuni, ha tenuto botta sul campo della Fiorentina, ha saputo soffrire e alla fine, anche con un po’ di fortuna, ha portato a casa una vittoria che la avvicina alla finale di Coppa Italia.

I bianconeri sono tornati squadra e al Franchi, tra i migliori della Juve, c’è anche Arthur. Complici le assenze, il centrocampista è stato schierato al centro con ai fianchi Rabiot e Locatelli. L’ex Barcellona ha offerto una buona prestazione di palleggio, stupendo Allegri anche in interdizione e recupero palla come ad Empoli. Il giocatore ha convinto il tecnico ed è rimasto a Torino nel calciomercato invernale, ma gli scenari potrebbero cambiare di nuovo nella prossima estate. Non è escluso, infatti, che Arthur possa diventare un’importante pedina di scambio con le big europee.

Calciomercato Juve, sogno Verratti | Ma il PSG apre ad un altro scambio

Il 25enne ha mercato, non è considerato incedibile dalla dirigenza e rappresenta così un’importante contropartita tecnica per eventuali scambi. Uno dei sogni estivi della Juventus potrebbe essere Marco Verratti, profilo che è sempre piaciuto alla società bianconera e che nelle ultime stagioni si è affermato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, il centrocampista della Nazionale è una delle colonne del PSG e considerato incedibile da Leonardo. Il club parigino gradisce il profilo di Arthur, ma aprirebbe ad uno scambio solo con Paredes, altro nome seguito da Cherubini e il suo staff. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Parigi.