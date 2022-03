Inter, la ricetta di Skriniar: “Vietato sottovalutare la Salernitana”

Milan Skriniar suona la carica prima di Inter – Salernitana: il difensore invita i suoi a non abbassare la guardia

Vietato sottovalutare l’avversario. È questo il diktat di Milan Skriniar intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell’anticipo della 28esima giornata di Serie A tra Inter e Salernitana.

Quella con la Salernitana non è una sfida facile come può far immaginare la classifica: “Si, è una partita da non sbagliare” ha sottolineato Milan Skriniar nel pre-partita dell’anticipo intervenendo ai microfoni di Dazn. “Non dobbiamo sottovalutare nulla e affrontarla come una partita con una big” ha spiegato il difensore centrale.

Inter-Salernitana, la carica di Skriniar

Dopo il pareggio di Coppa Italia con il Milan, l’Inter vuole tornare a vincere: “Abbiamo parlato delle cose che non andavano, abbiamo recuperato energie. Oggi dobbiamo entrare con la testa giusta” ha concluso lo stopper nerazzurro.