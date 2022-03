‘Allarme’ Inter: due top club tentano il big di Inzaghi

L’Inter potrebbe dover fronteggiare Bayern Monaco e PSG, ma in primavera la svolta per il big di Simone Inzaghi

Ennesima stagione da grande leader della difesa dell’Inter per Milan Skriniar, ma i nerazzurri dovranno cominciare a pensare al suo futuro a breve dal momento che dalla prossima estate gli resterà un solo anno di contratto.

Per questo, una volta terminata la stagione, la squadra nerazzurra sarà messa alle strette e dovrà decidere se cedere subito il centrale ex Sampdoria per fare cassa o andare ancora avanti insieme. Nel caso della seconda opzione, però, la decisione dovrebbe arrivare già prima dell’estate. Nella prossima primavera. Sul forte slovacco c’è da tempo l’ombra delle big europee. Chi potrebbe affacciarsi alle porte dei milanesi stavolta potrebbero essere squadre come Bayern Monaco e Paris Saint Germain, pronte a fare del classe ’95 un pilastro dei rispettivi organici e, in particolar modo, delle rispettive difese. Per evitare questo scenario e, quindi, per non perdere uno dei migliori elementi dell’organico, la dirigenza interista potrebbe mettersi al lavoro in primavera.

Inter, in primavera il rinnovo di Skriniar: le cifre

Squadre come Bayern Monaco e PSG sarebbero tentazioni a cui è difficile resistere, soprattutto in virtù dei 6-7 milioni di ero che sarebbero disposti ad offrire di ingaggio. Per proteggere Skriniar dalle loro grinfie e dal momento che lo stesso calciatore sembrerebbe intenzionato a restare, l’Inter potrebbe presentare la propria offerta di rinnovo in primavera. Una vera e propria svolta per il futuro del calciatore. Possibile accordo fino al 2026 sulla base di un ingaggio annuale da 4,5 milioni di euro più bonus. In tal modo Marotta e il suo team di dirigenti allontanerebbe le big europee e metterebbe al riparo uno dei pupilli di Simone Inzaghi, nonchè dei tifosi dell’Inter ormai da cinque anni.