Decisione netta della Juventus: rescissione del contratto

La Juventus fa i conti con un esubero parcheggiato in prestito che sta deludendo: si valuta la rescissione del contratto a fine anno

Nel mercato degli utlimi anni, sono sempre più frequenti i casi di rescissione consensuale dei contratti tra club e giocatore. Spesso, quando quest’ultimo è titolare di un ingaggio ricchissimo ma non trova spazio in squadra, è interesse comune interrompere il rapporto. La società risparmia sul monte stipendi, il calciatore – che spesso ottiene anche una buonuscita – è libero di trovarsi una sistemazione per giocare con più continuità.

Questo pare essere lo scenario che verrà messo in atto dalla Juventus per un centrocampista passato all’estero nelle battute finali del mercato invernale. L’esperienza non è stata proficua per il profilo in oggetto, che ha faticato anche Oltremanica a dimostrare il suo valore. La formula del prestito secco prevede che il soggetto torni a Torino alla fine dell’anno. Non sembrano esserci possibilità nè di trattattiva col suo club attuale per un prolungamento del contratto. E tantomeno per un nuovo tentativo in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso la rescissione del contratto

Partito titolare solo una volta, e comunque con all’attivo due sole presenze totali da quando è arrivato, Aaron Ramsey non si è calato alla perfezione nella realtà dei Glasgow Rangers. Il gallese sembra davvero in una fase calante della sua carriera. La dirigenza bianconera aveva inteso questo prestito come una sorta di ‘ultima spiaggia’ per verificare se ci fossero ancora le condizioni o per riprendere il giocatore, o per proporre un allungamento del prestito. Oppure, ancora, per dirottarlo verso altri lidi dal 2022/23. Nulla da fare.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese ‘The Mirror’, la società bianconera sembra intenzionata a rescindere il contratto col giocatore gallese. Ovviamente servirà il consenso di entrambe le parti interessate, ma la Juve non vuole sobbarcarsi per un’ulteriore stagione un ingaggio tra i più alti in rosa. Stipendio che oltretutto non viene ripagato da alcuna prestazione sul campo, visto che Ramsey non rientrerebbe in alcun modo nei piani di Allegri nemmeno l’anno prossimo.