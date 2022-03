Lega Serie A, rinviata di nuovo la scelta del presidente | Nuova data

Rinviata ancora una volta la scelta del nuovo presidente della Lega Serie A: ecco la data

Paolo Dal Pino non è più il presidente della Lega dopo aver deciso di dimettersi dalla carica. Di conseguenza la Lega Serie A dovrà eleggere il nuovo presidente.

I venti club del campionato di Serie A sono chiamati a votare per scegliere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Da Pino ma anche oggi la fumata bianca è rinviata. L’Assemblea odierna non ha portato ad una decisione e dopo i due tentativi precedenti non andati a buon fine, anche questa volta non è stato scelto un nome. I presidenti dei club hanno deciso, quindi, di rinviare la decisione alla settimana prossima. La data dell’assemblea per l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A è stata fissata e sarà l’11 marzo.