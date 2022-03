Leonardo fa saltare il banco, colpo in Serie A | Inter, Juventus e Milan ko

Operazione difesa per tutte le big di Serie A. Inter, Juventus e Milan rinforzeranno il reparto ma la beffa è dietro l’angolo. L’ombra lunga del Paris Saint Germain

Missione difesa per praticamente ogni top club del massimo campionato italiano. Per motivi e con modalità differenti sia l’Inter che il Milan che la Juventus vanno a caccia di almeno un nuovo centrale. I nerazzurri potrebbero cedere de Vrij, mentre i bianconeri hanno bisogno di allungare le rotazioni, senza dimenticare la situazione de Ligt, ed i rossoneri da tempo hanno bisogno di inserire anche a livello numerico un altro difensore di spicco. Il campionato di Serie A in questo senso sta mettendo sul piatto un calciatore di grande talento e sicuro avvenire.

Si tratta di Gleison Bremer, possente centrale brasiliano cresciuto tantissimo a Torino nelle ultime stagioni, ed autore fin qui di un’annata quasi perfetta. Forte fisicamente, rapido, bravo tecnicamente e nella prima impostazione ed anche abile di testa nell’area avversaria. Bremer è un difensore completo che ha su di se una folta concorrenza, anche non solo italiana.

Calciomercato, italiane ko: il PSG pensa a Bremer per il dopo Sergio Ramos

Oltre alle tre grandi storiche del calcio italiano c’è infatti una big europea che in estate potrebbe dire la sua, intralciando i piani di Inter, Juventus e Milan. Si tratta del Paris Saint Germain di Leonardo, che ha bisogno di almeno un altro centrale di livello per presente e futuro dopo il flop legato all’investimento su Sergio Ramos.

Costosissimo e sempre infortunato lo spagnolo non è stato un affare per i parigini e lo stesso Leonardo a ‘L’Equipe’ ha evidenziato: “E’ chiaro che quello che avevamo in mente non si è realizzato“. C’è quindi delusione e in estate un altro difensore deve arrivare. Bremer per fisicità e qualità tecniche può attirare anche il Paris che grazie al direttore sportivo brasiliano ha già dimostrato di prestare attenzione al mercato italiano (non ultimi Hakimi e Gigio). Dal punto di vista economico chiaramente i francesi possono sparigliare le carte, accontentare Cairo e il giocatore sotto ogni punto di vista e battere le italiane.