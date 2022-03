Inter, il bomber snobba il Milan: ha scelto i nerazzurri

Inter e Milan pronte a sfidarsi per il centravanti che sta stupendo tutti: il bomber ha scelto i nerazzurri

Un derby infinito quello che Milan ed Inter, ormai da mesi, stanno portando avanti. L’ultimo capitolo, nella semifinale di andata di Coppa Italia, ha visto una gara equilibrata terminata senza reti. Adesso, in attesa di vedere chi avrà la meglio in Serie A nella lotta scudetto che include anche il Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, per nerazzurri e rossoneri vi è certamente una priorità per l’anno prossimo: l’arrivo di un nuovo attaccante.

I campioni d’Italia devono pianificare l’arrivo di un vice Dzeko che possa, in futuro, sostituire l’esperto centravanti bosniaco. D’altro canto, il Milan potrebbe dire addio ad Ibrahimovic in scadenza il prossimo giugno ed ha bisogno di un nuovo leader che guidi il reparto avanzato di Pioli. Ecco quindi che uno dei nomi da tempo sul taccuino delle milanesi avrebbe ormai deciso la sua preferenza per il 2022/23.

Milan ed Inter, Scamacca ha rifutato i rossoneri

Si tratta di Gianluca Scamacca, stella del Sassuolo con cui ha segnato 10 reti e firmato 1 assist in 27 presenze complessive. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, salvo clamorosi ripensamenti Gianluca Scamacca vestirà la casacca dell’Inter. Il giocatore avrebbe infatti definitivamente rifiutato le avanches del club di via Aldo Rossi mostrando un gradimento totale verso i colori nerazzurri, per la gioia di Simone Inzaghi.

L’Inter pianifica dunque una possibile offerta al Sassuolo per il cartellino di Scamacca, valutato non meno di 40 milioni. I nerazzurri punteranno ad un prestito con diritto, o obbligo, di riscatto e l’inserimento di una contropartita che possa abbassare la richiesta neroverde.

Situazione dunque in divenire, con il talento classe 1999 che potrebbe rappresentare il prossimo rinforzo per l’attacco dell’Inter: Scamacca è sempre più vicino ad approdare nella Milano nerazzurra.