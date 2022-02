Calciomercato Inter, non solo Scamacca: anche l’ex per l’attacco

L’Inter prepara le mosse per il calciomercato e studia un doppio colpo a sorpresa in attacco: nuovi affari in Serie A

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che ha ottenuto meno punti rispetto allo scorso campionato in Serie A ma può comunque ambire allo scudetto. I nerazzurri infatti sono in lotta con il Milan soprattutto ma c’è da considerare anche il Napoli, che è leggermente dietro ma può ambire ancora al primo posto.

Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco: Scamacca e non solo

La società nel frattempo pensa al futuro e studia le mosse da attuare in questi mesi per provare a rinforzare la rosa nel mese di giugno. In particolare si cercano nuovi attaccanti e nel mirino c’è sicuramente Gianluca Scamacca, che sta facendo benissimo con il Sassuolo e può ancora crescere tanto.

Non è l’unico nome però nel mirino di Beppe Marotta, che potrebbe preparare un doppio colpo per riempire l’attacco. Un obiettivo infatti potrebbe essere anche Mattia Destro, che ha il contratto in scadenza proprio nel mese di giugno e per questo motivo potrebbe arrivare in nerazzurro a parametro zero.

Per Scamacca invece c’è da investire e il Sassuolo potrebbe chiedere circa 40 milioni di euro più un inserimento di una contropartita.