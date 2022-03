Può seguire Vlahovic: nuovo colpo Juve dalla Fiorentina di Commisso

Un altro big della Fiorentina nel mirino della Juventus: può seguire Vlahovic e Chiesa. Tutti i dettagli

“Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze e alla Fiorentina“.

E ancora: “Le cose preoccupanti non sono le partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo e bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport”. Alla vigilia di Fiorentina–Juventus di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato così del ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic. Sarà inevitabilmente la serata dell’attaccante serbo, che tornerà per la prima volta a Firenze da avversario. Il tecnico non ha però escluso il possibile turno di riposo per il classe 2000, reduce da molte partite consecutive dal suo arrivo in bianconero. Vlahovic è solo l’ultimo big trasferitosi da Firenze a Torino, preceduto da Chiesa, Bernardeschi, fino a Baggio. E potrebbe non essere l’ultimo.

Calciomercato Juve, ritorno su Milenkovic: i dettagli

Ormai da diverse sessioni di calciomercato la Juventus è stata accostata anche a Nikola Milenkovic. Il club bianconero è al lavoro per il post Bonucci e Chiellini e dopo l’acquisto di Gatti è alla ricerca di un profilo di primo livello, anche in caso di partenza da parte di de Ligt. Il serbo ha rinnovato in estate con la Fiorentina, ma solo fino al 2023: nella prossima estate sarà nuovamente ad un anno dalla scadenza del contratto con i viola e potrebbe fare gola alla Juve. La sua valutazione è di almeno 20 milioni di euro, con la dirigenza bianconera che potrebbe tentare anche la carta Rugani come contropartita tecnica. Cherubini potrebbe presto tornare a bussare alla porta di Commisso.