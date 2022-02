Lo scambio beffa la Juventus: sfuma il colpo dal PSG

La Juventus batte l’Empoli e punta a passare il turno in Coppa Italia. Intanto, sfuma l’obiettivo a centrocampo

Continua la striscia di risultati utili consecutivi della Juventus. La vittoria sul campo dell’Empoli ha permesso all’undici di Max Allegri di arrivare a quota 13 partite di fila senza perdere. L’ultima sconfitta risale al 27 novembre 2021, quando l’Atalanta espugnò l’Allianz Stadium. Ora i bergamaschi, rivali della Juve per la corsa Champions, restano indietro ai bianconeri, recuperi permettendo. Intanto, arrivano ‘brutte’ notizie sul fronte mercato Juve.

L’arrivo di Zakaria non ha esaurito la volontà della dirigenza di rivoluzionare il centrocampo della Juventus. La mediana è apparsa ancora vulnerabile, nonostante i numerosi risultati positivi. Per questo motivo, Cherubini e Arrivabene avevano provato a sondare il terreno per Paredes, centrocampista del Psg, che ha militato in Serie A con la Roma. Classe 1994, ha raccolto 18 presenze in stagione, spesso dalla panchina. Motivo per il quale i vertici bianconeri erano disposti a provare l’assalto, conoscendo quando di buono fatto da Paredes in Italia.

I piani della Vecchia Signora, sarebbero stati ‘rovinati’ dall’obiettivo di mercato del club francese. Il ds Leonardo, sarebbe infatti sulle tracce di un big della Premier League, e Paredes potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nella trattativa.

Paredes-Juventus, salta la trattativa: il centrocampista nell’affare Kantè con il Chelsea

Leandro Paredes e la Juventus si allontanano. ‘Colpa’ del Psg, pronto a sferrare l’assalto a Kantè del Chelsea. Lo sforzo economico per il mediano dei Blues, sarebbe accompagnato dall’inserimento dal cartellino del centrocampista argentino. Un’operazione da 50 milioni di euro complessivi, 30 cash più il cartellino di Paredes, che spiazzerebbe definitivamente la Juve.

Un grande blitz di mercato, in grado di completare una rosa già faraonica come quella dei francesi. N’Golo Kantè ha 30 anni, è ancora nel pieno della carriera, ed è uno dei mediani pi forti del panorama calcistico europeo. L’imminente scadenza del suo contratto – giugno 2023 -, rende necessaria una cessione.