La Juventus sfida il Milan per il big del Real: proposto lo scambio

Il successo di Empoli ha galvanizzato la Juventus. Ora testa alla Fiorentina. Intanto la dirigenza prova l’assalto al centrocampista del Real Madrid

Dopo aver battuto l’Empoli in campionato, la Juventus si appresta a sfidare un’altra squadra toscana, ovvero la Fiorentina. I viola saranno infatti i prossimi avversari dei bianconeri nella semifinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì 2 febbraio all’Artemio Franchi di Firenze. Intanto, la dirigenza bianconera resta alla ricerca di un centrocampista.

L’arrivo di Vlahovic e Zakaria non ha fermato la rivoluzione della Juventus. La mediana bianconera è apparsa vulnerabile, nonostante l’approdo dello svizzero. Cherubini e Arrivabene sarebbero dunque intenzionati a provare l’assalto a Marco Asensio, ala destra in forza al Real Madrid. Il suo innesto, garantirebbe a Massimiliano Allegri un centrocampista offensivo duttile, in grado di ricoprire più ruoli sulla trequarti. Una sicurezza, nel momento in cui il futuro di Dybala resta in bilico e ancora non si conoscono i tempi di recupero, e soprattutto ripresa, di Federico Chiesa.

I vertici della Juventus avrebbero inoltre intenzione di offire una contropartita tecnica alle Merengues. Il tutto, viene seguito con molto interesse dal Milan, sulle tracce dell’esterno del Real Madrid da molto tempo.

Calciomercato Juventus, è Alex Sandro la contropartita per arrivare ad Asensio

Marco Asensio alla Juventus. L’inserimento di Alex Sandro nella trattativa potrebbe far decollare l’operazione. Asensio ha il contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto ha la necessità di rinnovare il rapporto con il Real Madrid prima di gennaio 2022. Una situazione molto favorevole per una cessione, tanto da alimentare l’interesse delle due big italiane, Milan e Juventus.

Il futuro del centrocampista spagnolo resta in bilico, molto dipenderà dalle volontà del giocatore e di Carlo Ancelotti: sarà il mister a decidere se l’ingresso di Alex Sandro e la conseguente uscita di Asensio rappresentano un vantaggio a livello tecnico per la squadra.