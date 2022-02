In casa Chelsea c’è da sciogliere qualche dubbio relativo a Romelu Lukaku, in difficoltà ma comunque focalizzato sui ‘Blues’. In caso di addio occhio al ‘bis’

Non è stata fin qui una scelta felicissima quella di Romelu Lukaku di passare dall’Inter al Chelsea. Il ritorno londinese di Big Rom finora non ha portato particolari benefici ne a lui ne alla squadra di Tuchel che sembra preferire per ora altre soluzioni. Le parole di nostalgia per l’Inter di qualche tempo fa alimentarono polemiche, poi rientrate, ma la recente panchina in Champions contro il Lille fa storcere ancora il naso, facendo divampare un focolaio di voci intorno a lui.

I malumori di Lukaku sono stati paventati da molti oggi, fermo restando però che il belga al momento è totalmente concentrato sulla sua avventura al Chelsea, con tanta voglia di incidere. Difficilissimo un ritorno all’Inter sia per la formula, che per i costi di operazione e di ingaggio fuori portata per il tetto stipendi.

Calciomercato Inter, Lukaku tra dubbi e smentite ma in caso di cessione il Chelsea può fare il bis | La situazione di Lautaro

Al netto di tutto però Lukaku dovrà dare una svolta alla propria stagione, per spegnere il fuoco di rumors su un suo futuro lontano da Londra, anche in un’altra squadra che non sia l’Inter. Le voci sono infatti insistenti e in caso di addio dopo appena un anno, comunque complesso, a quel punto il Chelsea dovrebbe tornare di prepotenza sul mercato, investendo un’altra cifra importante per sostituire il belga.

Nel caso specifico andrebbe poi cercato un calciatore magari con caratteristiche più consone per il gioco di Tuchel, e che meglio si sposi con le qualità richieste in Premier League. Occhio al ‘Lukaku-bis’ in casa Inter con Lautaro Martinez che al momento vive un periodo di appannamento di rendimento e realizzativo. Valutato 70/80 milioni, l’argentino all’estero piace sempre e il Chelsea, in caso di addio del suo ex gemello del gol, potrebbe anche inserire il sudamericano nella lista dei papabili, proponendo magari una cifra faraonica. Lautaro ha rinnovato e l’Inter vuole tenerlo ma di fronte a certe cifre i nerazzurri potrebbero anche aprire al dialogo.