Calciomercato Milan e Juve, sorpasso e ko: colpo in Serie A

Il calciomercato di Milan e Juventus può vedere una svolta inattesa: intreccio con il Barcellona di Laporta

Milan e Juventus sono impegnate, nel prossimo turno di Serie A, rispettivamente con l’Udinese a San Siro e ad Empoli in trasferta. Un turno, sulla carta, favorevole nella corsa al vertice. Per rossoneri e bianconeri, però, è già il momento di pianificare le mosse che da giugno caratterizzeranno il calciomercato estivo delle big italiane. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità tutt’altro che incoraggianti per Pioli ed Allegri.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, il Barcellona avrebbe ormai perso ogni speranza per quanto riguarda il rinnovo di Ousmane Dembele. L’esterno ex Borussia Dortmund, accostato a diversi top club europei per l’anno prossimo, con ogni probabilità saluterà a zero il Barcellona.

Barcellona-Berardi: rischio beffa per Milan e Juventus

La società blaugrana si sta già muovendo da tempo sul possibile erede dell’esterno francese ed in tal senso, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Milan e Juventus. Il portale spagnolo sottolinea come il nome giusto potrebbe essere quello di Domenico Berardi, in scadenza nel giugno 2024 con il Sassuolo.

La stagione dell’esterno campione d’Europa con l’Italia è stata fino ad ora di altissimo livello: Berardi, infatti, ha già segnato 10 reti e firmato 12 assist vincenti in 24 partite tra campionato e Coppa Italia. L’attaccante di Cariati viene valutato non meno di 35-40 milioni di euro dalla società neroverde.

Dopo essere stato tra i possibili partenti nell’estate che lo ha visto protagonista con l’Italia, Berardi potrebbe adesso lasciare davvero il Sassuolo. Milan e Juventus sono quindi avvisate, il Barcellona è pronto a fare sul serio per Domenico Berardi.