Il Milan punta il top player | Colpo low cost e beffa a Inter e Juve

Il Milan non si accontenta e punta il top player: colpo low cost dalla Spagna in vista

Il Milan sta coltivando i giovani talenti che si è ritrovato in casa e in questa stagione sta arrivando la consacrazione per molti di loro. Theo Hernandez è ormai una certezza e sembra quasi un veterano nonostante i 24 anni, Rafael Leao sta diventando a tutti gli effetti un top player, dimostrandosi un giocatore di enorme talento, capace di segnare ma anche di giocare per la squadra.

Anche Brahim Diaz e Tonali stanno avendo una crescita esponenziale. Insomma il Milan ha in casa tanto talento da coltivare e che sta già facendo le fortune del club. Intanto, però, la società è attenta anche alle opportunità di mercato in vista del prossimo mercato estivo e uno di queste potrebbe essere Memphis Depay. L’attaccante olandese, arrivato al Barcellona durante la gestione Koeman, non è uno dei preferiti di Xavi, anche se in questa stagione è stato spesso impiegato: 22 presenze, 8 gol tra Liga e Champions League.

Maldini e Massara non si nascondono, confermando la volontà di voler portare al Milan un top player che possa rivoluzionare il reparto offensivo e rendere la squadra ancor più competitiva, soprattutto in Europa e come riportato da ‘todofichajes.com’ Depay è un giocatore che corrisponde all’identikit.

Il Milan tenta l’assalto a Memphis Depay

Depay ha firmato col Barcellona un contratto fino al 2023, di conseguenza tra poco più di un anno, qualora non rinnovasse, sarebbe libero a parametro zero. I blaugrana lo sacrificherebbero in estate per un prezzo molto ridimensionato rispetto al suo valore reale, soprattutto considerando che lo hanno prelevato gratuitamente dal Lione la scorsa estate. Di recente l’Inter ma soprattutto la Juventus si erano avvicinate alla possibilità di prendere Depay.

Adesso i bianconeri sembrano essersi sistemati in attacco con l’arrivo di Vlahovic ma la possibile partenza di Dybala potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Milan sarebbe già pronto, secondo le fonti spagnole, a presentare un’offerta ufficiale al Barcellona di 15 milioni per prelevare Memphis Depay. Qualora il club catalano accettasse la proposta economica dei rossoneri, sarebbe una vera beffa per le altre due big della Serie A. Sia per l’Inter, che però da tempo si era ormai defilata, che soprattutto per la Juventus.