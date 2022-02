Cagliari-Napoli 1-1, Osimhen salva Spalletti | Tabellino e classifica

Il Napoli segue la scia di Inter e Milan e non riesce a vincere in casa del Cagliari. Osimhen dalla panchina salva Spalletti dalla sconfitta

Il Napoli aveva l’occasione più importante della stagione per passare in testa alla classifica della Serie A con il Milan, ma non l’ha sfruttata. La squadra di Spalletti tra i tanti infortuni esce dalla trasferta in casa del Cagliari con solo un punto.

Nei primi minuti della partita il Napoli riesce a costruirsi un paio di occasioni per passare in vantaggio, come quella in cui Di Lorenzo chiama Cragno a una grande risposta per evitare che il pallone entri. Dopo venti minuti inoltre per Spalletti arriva anche l’infortunio proprio di Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo. Nella ripresa a passare il vantaggio è il Cagliari, con il tiro da fuori di Gaston Pereiro che ringrazia Ospina per l’erroraccio ed esulta per l’1-0. Così Spalletti si affida ancora a Victor Osimhen facendolo entrare al 67′, che non delude e a tre minuti dal novantesimo il bomber di testa pareggia i conti per il Napoli. Termina dunque 1-1 all’Unipol Domus tra Cagliari e Napoli, con i partenopei che non sfruttano i passi falsi di Inter e Milan.

LEGGI ANCHE >>> Può tornare in Serie A: il possibile colpo dell’Inter per rinforzare il centrocampo

Cagliari-Napoli 1-1, il tabellino del match e la classifica aggiornata

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Bellanova, Grassi (75′ Marin), Deiola, Baselli (82′ Zappa), Dalbert; Pereiro, Joao Pedro (83′ Pavoletti). All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (67′ Fabian Ruiz), Di Lorenzo (27′ Malcuit), Demme (67′ Ounas), Zielinski, Mario Rui, Elmas, Petagna (67′ Osimhen), Mertens.. All. Spalletti

AMMONITI: 35′ Joao Pedro, 42′ Malcuit, 64′ Koulibaly

MARCATORI: 58′ Gaston Pereiro, 87′ Osimhen

CLASSIFICA: Milan 56, Inter* 54, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Roma 41, Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese** 25, Venezia* 22, Cagliari 22, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno