Incubo derby, due squalifiche in casa Inter | UFFICIALE: saltano il Napoli

Arriva la stangata del Giudice Sportivo sull’Inter. Sanzionati gli atteggiamenti di Simone Inzaghi, Lautaro e Bastoni nel finale del derby

L’Inter è ancora alle prese con gli strascichi del derby. La rimonta lampo di Giroud, costata la fuga scudetto, continua a mietere ancora dei danni in casa nerazzurra. Sono infatti arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo, in merito l’atteggiamento di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Bastoni nel rovente finale del match.

Per quanto riguarda il tecnico, reo di aver “proferito espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro”, il Giudice ha stabilito che dovrà saltare una giornata per squalifica oltre a pagare un’ammenda di 15mila euro. Ammenda anche per Lautaro Martinez (10 mila euro), per aver insultato Theo Hernandez mentre stava abbandonando il rettangolo verde. Diversa la situazione di Alessandro Bastoni.

Milan-Inter, stangata per Bastoni: due giornate di squalifica

Il difensore è stato segnalato da un assistente dell’arbitro per aver rivolto delle espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara. Sul referto, il Giudice riferisce che Bastoni ha “reiterato l’atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi”. Una vera stangata per Bastoni, che salterà il Napoli e il Sassuolo per squalifica.