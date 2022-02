Addio Inter, raggiunge Zakaria | Colpo Juve a zero

Un ex compagno può raggiungere Zakaria alla Juventus: occasione a parametro zero. Tutti i dettagli in vista dell’estate

Esordio da sogno anche per Denis Zakaria con la maglia della Juventus. Anche lui come Vlahovic, l’acquisto più atteso, ha trovato il gol al debutto davanti ai propri tifosi.

Un grande inserimento in area di rigore e un tiro piazzato per chiudere il match contro il Verona. Gol a parte, Zakaria ha subito messo in mostra le sue doti e convinto tutti, dai palloni recuperati in mezzo al campo alla pulizia nei passaggi. Un colpo arrivato negli ultimi giorni di calciomercato invernale e con un esborso ridotto per anticipare la concorrenza a parametro zero. Ma non solo Zakaria. Ecco il possibile obiettivo della Juventus in casa Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Juve, occhi su Ginter: i dettagli

Nella prossima estate la dirigenza della Juventus potrebbe intervenire anche in difesa. In bilico, infatti, c’è de Ligt e, dopo l’acquisto di Gatti, Cherubini deve anche ragionare sul post Bonucci e Chiellini. Un’importante occasione potrebbe presentarsi ancora in casa Borussia Monchengladbach, club di provenienza di Zakaria. Potrebbe raggiungere il centrocampista svizzero anche Ginter: il difensore, seguito anche dall’Inter, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora rinnovato con la società tedesca. Un profilo ‘alla Zakaria’, ancora giovane ma già esperto, e stavolta a parametro zero. Occhi puntati, dunque, anche su Ginter. Staremo a vedere.