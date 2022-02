Juventus, Guardiola complica i piani: soffiato il baby fenomeno

La Juventus sogna il colpaccio a centrocampo per l’estate ma l’affare sembra essere sempre più complicato: inserimento di Guardiola

La Juventus ha vissuto una stagione particolare fino a questo momento, un inizio disastroso e una ripresa costante che però potrebbe non bastare per provare a vincere lo scudetto. Ora il distacco è troppo ampio ma bisogna comunque lavorare per ridurre il gap e raggiungere almeno il quarto posto, fondamentale per costruire il futuro.

Calciomercato Juventus, si allontana Gavi: inserimento di Guardiola

La Juventus vuole chiudere bene la stagione e intanto continua a pensare anche al futuro, studiando i possibili colpi da effettuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino della società c’è anche Gavi, che è stato accostato ai bianconeri nei giorni scorsi, ma il baby fenomeno del Barcellona potrebbe approdare in una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il 17enne ormai titolarissimo dei ‘Blaugrana’ non avrebbe ancora trovato accordo per il rinnovo del contratto. La scadenza è fissata nel 2023 ma la Juventus sembra essere comunque lontana: sulle sue tracce infatti ci sarebbe anche il Manchester City che starebbe preparando l’assalto.

La prima proposta per rinnovare da parte del Barcellona è stata spedita al mittente e i prossimi mesi potrebbero essere decisivi. La presenza del City però potrebbe complicare un eventuale passaggio alla Juventus.