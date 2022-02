Cherubini ‘risponde’ a Marotta: obiettivo in casa Inter

Cherubini ‘risponde’ a Marotta: il possibile obiettivo della Juventus in casa Inter. Tutti i dettagli di mercato

Conclusa una sessione invernale vissuta da assoluta protagonista, la dirigenza della Juventus si può ora concentrare sui diversi rinnovi in sospeso in vista della scadenza di giugno.

Spicca ovviamente la situazione di Paulo Dybala: i discorsi con l’agente sono stati rimandati a febbraio che può dunque diventare il mese decisivo per il futuro del numero 10 bianconero. Sono ancora in scadenza a giugno anche Cuadrado, De Sciglio, Bernardeschi e Perin. Tutte situazioni ancora aperte che attirano l’attenzione di altri club. Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di un’Inter in agguato sia per Dybala che per Bernardeschi in caso di fumata nera con la Juve. Ma potrebbe presto arrivare la risposta di Federico Cherubini a Marotta.

Calciomercato Juventus, occhi su Perisic: tutti i dettagli

Anche la dirigenza dell’Inter è alle prese con rinnovi importanti e sta discutendo in particolare con Brozovic e Perisic. Per il primo è ormai tutto fatto e si attende solo l’ufficialità, mentre con l’esterno c’è ancora distanza e il prolungamento sembra tutt’altro che imminente. In risposta a Marotta, Cherubini potrebbe così sondare il terreno e prendere informazioni per l’ex Bayern Monaco. Perisic rappresenta sicuramente un profilo esperto e di livello internazionale che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. La Juventus è alla finestra e Marotta è avvisato.