Vlahovic – Juventus, la Fiorentina fa il prezzo: ecco la richiesta

La Fiorentina fa il prezzo di Dusan Vlahovic: sull’attaccante serbo si fionda la Juventus che prova a piazzare il colpo

È di queste ore la notizia del tentativo della Juventus per Dusan Vlahovic. I bianconeri vorrebbero portare il centravanti serbo alla corte di Massimiliano Allegri, ma per riuscirci dovranno mettere sul piatto una offerta davvero importante dal punto di vista economico, senza la possibilità di far scendere il prezzo con l’inserimento di una o più contropartite tecniche.

Fondamentale – in tal senso – potrebbe risultare il mercato in uscita. I bianconeri infatti provano ad accelerare per la cessione di Rodrigo Bentancur all’Aston Villa. Nel frattempo, il ds viola Daniele Pradè ha fatto il punto sull’immediato futuro di Vlahovic. “Offerte ufficiali per Vlahovic? Sì, abbiamo ricevuto delle offerte importanti, molto sostanziose” ha dichiarato Daniele Pradè microfoni di Sportitalia, aggiungendo: “Non abbiamo mai avuto un riscontro da parte degli agenti del calciatore. Da parte nostra c’è sempre stata grande trasparenza in tutte le nostre dichiarazioni”.

Vlahovic alla Juventus, ecco quanto chiede la Fiorentina

Durante l’intervento, Daniele Pradè ha anche fatto il punto sulla valutazione dei viola per il giovane e talentuoso attaccante serbo, autore di 20 gol in ventiquattro partite: “Sopra i 70 milioni di euro, senza contropartite o modalità di pagamento a tanti anni. Questa è una cosa che Commisso ci ha imposto. Mi ricollego alle parole di Barone di ieri: tutte le nostre porte sono aperte in questa situazione. Vogliamo capire cosa vogliono gli agenti e il calciatore, cosa vogliono fare”.

“Dobbiamo capire bene cosa vogliono gli agenti e il calciatore. Le nostre porte sono aperte a tutti” ha assicurato Pradè. La Juventus, dunque, potrebbe ancora tentare l’assalto al centravanti. E sul possibile sostituto del bomber: “È una domanda che va troppo oltre. Una società che lavora deve stare sempre attenta a ciò che succede sul mercato, ma occorre sempre pensare che siamo al 24 di gennaio” ha concluso Pradè.