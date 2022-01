Fa subito le valigie, contatti avviati: svolta totale per Donnarumma

Potrebbe arrivare a breve un’importante svolta riguardo il futuro di Donnarumma: contatti per la partenza già nel calciomercato invernale

I soldi comprano la felicità? Chiaramente no, ma sicuramente grazie al Dio denaro è più facile avvicinarcisi. È quanto ci dimostra il PSG degli sceicchi, ultimo esempio in ordine di tempo di proprietà ricchissima che ha trasfrormato un club minore in una realtà dominante nel panorama calcistico mondiale. La scorsa estate i parigini si sono divertiti a suon di colpi stellari, rubando la scena alle dirette rivali in ambito di calciomercato.

La lista fa tutt’ora spavento: Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma, Nuno Mendes e probabilmente l’acquisto del secolo Lionel Messi. Come se non bastasse, quattro dei giocatori citati sono arrivati a parametro zero. Oro colato per mister Pochettino, ma anche un’enorme responsabilità. Un fallimento con un simile materiale umano a disposizione potrebbe condurre ad una decisione drastica già al primo tentativo. E come biasimare d’altronde. I soldi aiutano sì, ma non bastano mai. Cose come empatia o continuità non si comprano, si costruiscono. E spesso la firma non è garanzia di una buona riuscita. Basti pensare all’ex capitano del Real Madrid, che ha debuttato in campo quasi cinque mesi dopo l’approdo sotto la Tour Eiffel. Anche per Donnarumma la situazione non è stata delle migliori sino ad ora.

Addio immediato, contatti in corso: cambia tutto per Donnarumma

L’estremo difensore ha ammesso di recente di non vivere affatto bene il dualismo con Navas. Il Costaricano è uno dei pilastri dello spogliatoio francese e in più di un’occasione è stato preferito al calciatore campano per iniziare dal primo minuto. Ora, però, potrebbe verificarsi un cambiamento radicale.

Stando a quanto si apprende da ‘RMC Sport’, il Newcastle starebbe puntando con decisione Navas. I ‘Magpies’ rischiano fortemente la retrocessione in Championship e il miliardario fondo saudita PIF vuole regalare subito al tecnico Howe un colpo di primo spessore. La sensazione è che Donnarumma possa seguire molto attentamente questa vicenda. In caso di partenza immediata del 35enne, infatti, diventerebbe senza dubbio il primo e unico riferimento della porta parigina.