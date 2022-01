Juventus, l’attacco frontale a Dybala | “Il filo si è spezzato”

L’ex centrocampista della Juventus attacca Dybala, soprattutto in merito all’esultanza nell’ultima gara contro l’Udinese

Continua la telenovela tra la Juventus e Paulo Dybala. Il dieci argentino sembra ormai prossimo alla partenza, non avendo ancora trovato l’accordo per il rinnovo. La ‘Joya’ dopo 7 anni in bianconero potrebbe lasciare la Juve e addirittura il campionato italiano, anche se in Serie A l’Inter si mantiene vigile, come ha anche affermato tra le righe Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, UFFICIALE esonero: sostituto già deciso

In merito alla situazione di Paulo Dybala è intervenuto un ex juventino, Alessio Tacchinardi, durante la trasmissione ‘Pressing’: “La sensazione è che il filo si sia spezzato. Il ragazzo ha qualità e talento incredibili, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento di sfida che ha avuto ieri. Quello sguardo bisogna mandarlo dopo una partita con il Villareal o Domenica con il Milan”. Tacchinardi, però, ha parlato anche del possibile approdo dell’argentino all’Inter in estate, vista la grande abilità di Marotta nel reclutare giocatori a parametro zero.

Juventus, Tacchinardi attacca Dybala

Ecco le parole di Tacchinardi sul possibile approdo della ‘Joya’ in nerazzurro: “Magari la prossima stagione Dybala va all’Inter e fa 30 gol: forse non 30, perché non li ha mai fatti, ma è un giocatore che se trova la situazione giusta, la posizione giusta e l’equilibrio fisico ha delle qualità che non dobbiamo certo scoprire oggi. Certo, conta la questione ingaggio – ha proseguito l’ex centrocampista della Juventus – perché per uno stipendio da 10 milioni ci vogliono numeri da 10 milioni: magari da qui a fine anno Paulo li metterà insieme. Ma anche pensare che possa andare a zero da un’altra parte è un discorso da considerare”.