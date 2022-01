Calciomercato, UFFICIALE esonero: sostituto già deciso

Gennaio è il mese solito dei cambiamenti nel mondo del calcio: può saltare un’altra panchina in Serie A, ecco il sostituto

Rivoluzioni continue in Serie A. Dopo l’addio di Sheva al Genoa, ecco che potrebbe saltare una nuova panchina in massima serie. Già scelto il nome del sostituto.

Come appreso in anteprema dal portale “Calciomercato.it” la Sampdoria dovrebbe comunicare nelle prossimo ore l’esonero di Roberto D’Aversa. Al suo posto è stato scelto come sostituto Marco Giampaolo, reduce dall’esperienza non troppo esaltante alla guida del Torino, che è arrivata al capolinea con un nuovo esonero per l’ex Milan. Ora la voglia e il riscatto di tornare protagonista proprio alla guida dei blucerchiati, dov’è stato protagonista per tre stagioni raccogliendo risultati importanti.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”.

Calciomercato, sterzata decisiva: addio a D’Aversa

Il nuovo presidente Lanna starebbe così pensando al cambio immediato insieme alla società blucerchiata. Un cambio importante per trovare subito la quadra giusta per la seconda parte di stagione. I blucerchiati sono reduci da tre sconfitte consecutive con prestazioni che non hanno così infiammato i tifosi blucerchiati. D’Aversa sarebbe così ad un passo dall’esonero con il cambio decisivo in panchina. Marco Giampaolo è pronto a mettersi in mostra nuovamente facendo dimenticare in fretta il suo recente passato con le delusioni al Milan e alla guida del Torino.