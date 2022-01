Roma, Mourinho perde Pellegrini: l’esito UFFICIALE degli esami

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, non è sceso in campo contro il Cagliari a causa di un infortuni: l’esito ufficiale degli esami

Di misura la vittoria della Roma contro il Cagliari, soffrendo anche più del previsto nei minuti finali. A regalare i tre punti ai giallorossi di Mourinho ci ha pensato il neo acquisto Sergio Oliveira, che si è presentato ai tifosi romanisti con grande freddezza dal dischetto e ha realizzato il rigore che è valso la vittoria.

Le brutte notizie però per Mourinho sono arrivate poco prima del fischio d’inizio della partita di ieri. Infatti durante il riscaldamento il capitano Lorenzo Pellegrini ha sentito un fastidio calciando ed è stato tenuto a riposo precauzionale.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, gli esami a cui si è sottoposto oggi Pellegrini non hanno riportato lesioni muscolari, evidenziando solo un’infiammazione alla cicatrice dello scorso infortunio. Per questo motivo il numero 7 tornerà in campo solamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.