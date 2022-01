Calciomercato, l’ex Inter ad un passo dalla Premier League

L’ex Inter è pronto al ritorno in campo. Secondo i media inglesi l’accordo è ad un passo

L’Atalanta ha fermato il filotto di vittorie consecutive dell’Inter, mettendo a rischio il primato degli uomini di Simone Inzaghi. Pur avendo una partita da recuperare, i nerazzurri potrebbero infatti trovarsi secondi in classifica nella serata di lunedì. Intanto ci sono novità sul futuro di Eriksen, svincolato e clamorosamente pronto al ritorno in campo.

Lo spavento di Euro 2020, il recupero e la voglia di tornare a grandi livelli. Questo il riassunto degli ultimi mesi del giocatore danese, ora pronto ad accettare una nuova sfida. Secondo il The Athletic, l’ex Inter e Tottenham sarebbe ad un passo dal Brentford.

Calciomercato, Eriksen ad un passo dall’accordo con il Brentford

Il Brentford staziona a metà classifica in Premier League ma potrebbe essere inghiottito dalla zona retrocessione. La classe di Eriksen potrebbe così risollevare le sorti della formazione allenata da Thomas Frank, guidandola prima possibile alla salvezza.

Per il talento danese sarebbe un ritorno in Premier League, campionato in cui ha raccolto 226 presenze, 51 gol e 69 assist con la maglia del Tottenham tra il 2013 ed il 2019.

Eriksen ed il Brentford potrebbero presto trovare l’accordo per i prossimi sei mesi più un’eventuale opzione di rinnovo per un altra stagione.