Conte torna alla carica: rivuole con sé il big nerazzurro

Conte può tornare alla carica per un big dell’Inter: possibile assalto da parte del Tottenham. Tutte le cifre e i dettagli

Si è interrotta a Bergamo la striscia di vittorie consecutive in campionato dell’Inter di Simone Inzaghi. Come da pronostico è stata una gara aperta, piuttosto intensa, e ricca di occasioni da gol da entrambe le parti.

Nessuno è però riuscito a prevalere e i nerazzurri hanno offerto così al Milan l’occasione di tornare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa del recupero Bologna-Inter. A San Siro, però, passa lo Spezia dell’ex nerazzurro Thiago Motta. La corsa scudetto è comunque ancora aperta e difficilmente la dirigenza opererà in entrata già in questa sessione di calciomercato. Marotta e Ausilio lavorano più in ottica giugno e si sono già assicurati Onana. Attenzione, invece, ai possibili assalti esteri per i big nerazzurri: l’ex Antonio Conte potrebbe presto tornare alla carica.

Calciomercato Inter, Conte torna alla carica per Barella: le cifre

L’allenatore vuole rinforzare il suo Tottenham nelle prossime sessioni di calciomercato e insieme a Paratici potrebbe mettere nel mirino diversi big della Serie A. Soprattutto suoi pupilli in nerazzurro, con il quale è arrivato lo scudetto nella passata stagione. Uno di questi è Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale ha già rinnovato ed è stato blindato dall’Inter, e lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Per strappare l’ex Cagliari alla squadra nerazzurra serviranno almeno 60 milioni di euro. Conte e Paratici sono avvisati.