La Roma non si ferma, altro colpo a centrocampo | Lo chiama Mourinho

Altro colpo a centrocampo in vista per la Roma di Mourinho: affare dalla Premier League

Il calciomercato si è acceso anche in casa Roma. Il club giallorosso, dopo una prima parte di stagione molto altalenante, fatta da più bassi che alti, come l’ultima rocambolesca sconfitta in campionato contro la Juventus, ha deciso di intervenire in maniera concreta sul mercato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Dybala si allontana dalla Juve | Ritorna la big a sorpresa

Il primo colpo di gennaio è arrivato ed è Sergio Oliveira, arrivato dal Porto in prestito con diritto di riscatto, fissato a 13 milioni di euro. Il centrocampista portoghese andrà ad aggiungere sostanza e qualità al centrocampo di José Mourinho. La Roma sta lavorando anche in uscita e ha già liberato Villar e Borja Mayoral, direzione Getafe. Adesso la società giallorossa sta puntando un altro colpo a centrocampo, Tanguy Ndombelè, come conferma il sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Il classe ’96 è ormai ai margini del Tottenham e nella Capitale ritroverebbe proprio lo Special One, suo ex tecnico a Londra. Antonio Conte, in accordo con la proprietà e Fabio Paratici, ha acconsentito alla cessione del francese già a gennaio.

La Roma non si ferma: tentativo per Ndombélé

Il piano degli Spurs sarebbe quello di cedere in prestito Ndombélé in questa sessione di gennaio, inserendo l’opzione di acquisto a 30 milioni di euro in estate. Il francese di origini congolesi non rappresenta un giocatore sul quale Antonio Conte intende puntare e difficilmente cambierà idea. Allo stesso tempo, invece, rappresenterebbe un altro ottimo rinforzo per la Roma di Mourinho considerando le due competizioni che i giallorossi dovranno affrontare e le poche alternative in quella zona di campo.