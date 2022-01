Calciomercato, Dybala si allontana dalla Juve | Ritorna la big a sorpresa

La Juventus e Dybala si allontanano sempre di più: non c’è l’accordo e ritorna una big europea sul mercato

La Juventus deve ancora risolvere la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. I bianconeri, sconfitti ieri all’ultimo istante dall’Inter nella finale di Supercoppa italiana, devono adesso concentrarsi sul campionato, con uno sguardo vigile al mercato in entrata ma anche ai rinnovi.

Paulo Dybala è ormai una telenovela che va avanti da molto tempo. Il dieci argentino, in scadenza a giugno 2022, chiede un ingaggio che la Juventus non è disposta a garantirgli e anche se la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme, potrebbero non esserci le condizioni per un rinnovo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, l’attaccante ex Palermo sarebbe rimasto dispiaciuto dall’offerta al ribasso della Juve e avrebbe scelto di lasciare Torino. Nonostante i diversi problemi fisici che hanno rallentato il suo percorso di crescita in questi anni, molti club sono ancora attratti dal suo immenso talento.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, caccia al sostituto di Chiesa | Duello con l’Inter

Uno di questi è proprio l’Inter. Beppe Marotta non ha mai smesso di provarci per l’argentino, arrivandoci sempre vicino da quando è in nerazzurro. Ma dalla Spagna spunta una nuova concorrente che potrebbe rovinare i piani dei campioni d’Italia.

L’Atletico Madrid piomba su Paulo Dybala

La situazione di Dybala si è ribaltata e adesso anche l’Atletico Madrid è piombata forte su di lui. Il ‘Cholo’ Simeone prova grande ammirazione per l’attaccante argentino e diverse volte in questi anni ha provato ad avvicinarsi a lui, trovando sempre un muro da parte della Juventus.

Inoltre i colchoneros a giugno saluteranno Luis Suarez. Risparmiando sull’ingaggio del ‘Pistolero’, di conseguenza, avrebbero a disposizione un budget importante per accontentare la richiesta economica di Dybala, considerando che arriverebbe a parametro zero. Il piano di Marotta potrebbe essere sgretolato proprio dall’ex Inter, il Cholo.