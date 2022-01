Calciomercato Juve, no allo scambio per l’esubero | I dettagli

Juve, la strada per la cessione del centrocampista è stata tracciata: il club di Premier League interessato non ha però fatto avanzato un’offerta soddisfacente

La prima necessità della Juve – in questo mercato di gennaio – è quella di cedere qualcuno dei cosiddetti esuberi tecnici presenti in rosa. Su uno di questi, titolare oltretutto di un ingaggio faraonico – è stata aperta una trattativa con una società inglese.

Proprio nella giornata di ieri Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, si è espresso con parole al miele sul possibile arrivo del giocatore a Londra: “Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre in Premier League. Mi piace, come mi piacciono tanti giocatori”, ha detto l’ex Juve.

Calciomercato Juve, no allo scambio Ramsey-Schlupp

La prima proposta della società inglese sarebbe stata quella di uno scambio alla pari tra Jeffrey Schlupp, ghanese 29 enne ex Leicester, ed Aaron Ramsey, l’oggetto del deisderio di Vieira. Giova ricoradre che l’africano è un centrocampista di sinistra di piede mancino, col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il gallese della Juve, invece, ha un accordo coi bianconeri fino al 2023.

La dirigenza bianconera ha rifiutato la proposta, ribadendo di voler solo cash per la cessione del suo giocatore. Sebbene sarebbe già importante mettere a segno quello che sarebbe un considerevole abbassamento del monte ingaggi – Ramsey percepisce 7,5 milioni netti annui – la Juve insiste per monetizzare anche dalla cessione del cartellino. Forte del fatto che altri club inglesi e non solo stanno sondando il terreno sul gallese.