Calciomercato Napoli, Insigne al Toronto: è UFFICIALE

Le strade di Lorenzo Insigne e il Napoli si separeranno la prossima estate: ufficiale il passaggio in MLS al Toronto da luglio

La firma era arrivata, ora c’è anche l’ufficialità. Lorenzo Insigne saluterà il Napoli a partire dalla prossima estate e si trasferirà in MLS al Toronto. Il capitano dei partenopei non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con gli azzurri e ora continuerà la sua carriera in America.

Lo ha reso noto il Toronto tramite un comunicato divulgato sul proprio sito: “Il Toronto FC ha annunciato oggi che l’ala italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per unirsi al club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022“.

Lorenzo Insigne al Toronto: annuncio ufficiale

Si legge inoltre che l’attaccante “sarà aggiunto al roster come giocatore designato in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimento internazionale (ITC)“.