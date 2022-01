Morata dalla Juve al Barcellona, ultimo ostacolo: spunta l’indizio per l’erede

Morata è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Barcellona, manca solo un ultimo ostacolo: intanto spunta l’indizio per l’erede

Sono ore caldissime per il futuro di Morata e per la Juventus. L’attaccante bianconero si appresta a lasciare nuovamente Torino, dopo un ritorno non proprio entusiasmante, già nella finestra del calciomercato di gennaio, cominciata ufficialmente oggi. È ormai noto il forte interessamento del Barcellona di Xavi, piombato prepotentemente sullo spagnolo per potenziare il reparto offensivo.

Stamane il famoso quotidiano ‘As’ sosteneva che l’operazione fosse “fatta al 95%“. Le parti sono vicinissime e la firma sembra quostione di giorni. L’ex Chelsea è, quindi, a un passo dal trasferimento in Catalogna, ma resta ancora un ultimo ostacolo per raggiungere la fumata bianca. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, alla Vecchia Signora verrà abbonata circa la metà dei 10 milioni di euro pattuiti per il secondo anno di prestito del giocatore dall’Atletico Madrid. Resta, però, la necessità da parte dei blaugrana di ridurre il monte ingaggi. Da qui i vari tentativi di piazzari giocatori come Umtiti e Coutinho, il cui ingaggio è alquanto ingombrante. Ma sul fronte cessioni non ci sono ancora novità concrete.

Calciomercato Juventus, post Morata: l’indizio per il sostituto

La Juventus, nel frattempo, prosegue la caccia all’erede da regalare ad Allegri. Il sogno, vista l’impossibilità di arrivare a Vlahovic in inverno, è sempre Mauro Icardi, ma i margini di trattativa sono molto ristretti. Innanzitutto per lo stipendio elevato da 12 milioni di euro netti all’anno, in secondo luogo gioca un ruolo a sfavore la poca propensione dell’argentino a lasciare Parigi. Il Barça ovviamente è conscio della situazione e ha provato od offrire separatamente il cartellino di Depay.

In un primo momento la ‘Vecchia Signora’ sembrava non fosse favorevole ad approfondire i discorsi per l’olandese, ma ora lo scenario potrebbe essersi capovolto. Come si apprende da ‘As’, l’ex Lione avrebbe rimosso la sua foto profilo con la maglia del Barcellona da Instagram dopo la vittoria sofferta dei suoi compagni contro il Maiorca. E non è tutto, nella biografia ha lasciato solo il link al suo sito web. Il classe ’94 ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a stare lontano dai campi per più di un mese ed è tornato ad allenarsi col gruppo. Che sia con la maglia della Juventus la sua prossima foto sui social? Lo scopriremo più avanti.