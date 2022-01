Calciomercato Juventus, lotta a tre per il talento | Anche Conte all’assalto

Antonio Conte tenta l’assalto al talento della Juventus ma deve fare i conti con altre due rivali sul mercato

La Juventus è pronta a proiettarsi concretamente sul mercato di gennaio per cercare di piazzare qualche colpo significativo. Allo stesso tempo, però, la società sta valutando anche alcune operazioni in uscita per cercare di snellire il monte ingaggi e incassare un bottino utile per i colpi in entrata.

Uno dei possibili partenti è Dejan Kulusevski che in questo anno e mezzo alla Juventus non è quasi mai riuscito a mettere in mostra le sue reali qualità. Il suo talento, sprigionato in Serie A nella stagione 2019-20 col Parma quando realizzò 10 gol e 9 assist, sembra un lontano ricordo. Eppure sono diverse le squadre italiane ed europee che lo avrebbero messo nel mirino. Una di queste, come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’ è il Siviglia di Lopetegui che negli ultimi anni ha portato in Spagna diversi talenti della Serie A, da Franco Vasquez al Papu Gomez. Il club andaluso, però, deve fare i conti con l’interesse concreto di altri club europei.

Arsenal e Tottenham su Kulusevski: c’è anche il Siviglia

Tra le pretendenti due sono squadre inglesi: Arsenal e Tottenham. I due club londinesi sono pronti ad un vero e proprio derby di mercato per Dejan Kulusevski. Antonio Conte lo ha osservato da vicino in Serie A e lo vedrebbe bene nel suo reparto offensivo. Arteta, dalla sua parte, spinge forte per portalo ai Gunners. In Spagna, però, il Siviglia non demorde e prova a inserirsi nel duello inglese. La Juventus valuta lo svedese 35 milioni di euro ed è disposta a cederlo già in questa sessione di gennaio.