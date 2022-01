Addio Scamacca, l’Inter cambia piano: vendetta a sorpresa

L’Inter cambia idea ed abbandona la pista Scamacca: vendetta all’orizzonte, ecco il possibile colpo in attacco

Il 2022 dell’Inter si riaprirà con la sfida al Bologna dell’ex Mihajlovic, dopo la sosta natalizia. I nerazzurri hanno le attenzioni puntate sul campionato, ma non solo. Ecco che la società meneghina starebbe già facendo i conti con quelli che nell’anno appena cominciato potrebbero essere i colpi da regalare a Simone Inzaghi nel calciomercato invernale. Il tecnico piacentino è a caccia di un nuovo attaccante da affiancare, o in alternativa, a Edin Dzeko ed il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo è però costoso ed i piani di vertici nerazzurri starebbero per cambiare. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter non ha intenzione di sborsare i 40 milioni richiesti dal club neroverde per l’attaccante romano.

Uno scenario che può portare ad una vera e propria ‘vendetta’ da parte del Sassuolo per un altro gioiello sul quale l’Inter aveva mosso più di un pensiero per la stagione 2022/23. Si tratta del centrocampista Davide Frattesi su cui Marotta aveva anticipato la concorrenza, provando a bloccare il classe 1999 per la prossima estate. Il Sassuolo, a questo punto, preferirebbe cederlo alla Roma di Josè Mourinho o, in alternativa a Milan e Juventus, lasciando a bocca asciutta l’Inter. Ma con Scamacca lontano dalla Milano nerazzurra, chi arriverà a rimpolpare l’attacco di Inzaghi?

Inter, è Julian Alvarez l’obiettivo per l’attacco

Come riportato da ‘Calciomercato.it‘, il nome caldo può essere quello del talento del River Plate, in scadenza tra pochi mesi, Julian Alvarez. L’argentino ha una clausola da 20 milioni di euro, con costi decisamente più contenuti rispetto a quelli di Scamacca.

Su Alvarez c’è anche il Milan ma Marotta ha superato nettamente i rossoneri nella corsa al 21enne argentino, già a segno 18 volte in stagione, con 7 assist in 21 presenze complessive.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che ha le idee chiare su chi puntare nell’immediato in attacco.