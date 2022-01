Anche la Juventus alla finestra per Lukaku: il possibile affare col Chelsea

La Juventus monitora la situazione Lukaku in casa Chelsea: ecco il possibile affare con i ‘Blues’. Tutti i dettagli

“Lukaku è un nostro giocatore e c’è sempre un modo per tornare indietro. Risolveremo tutto a porte chiuse e poi decideremo cosa fare, a quel punto lo saprete tutti. Ci incontreremo con lui, non è la prima volta che mi succede una cosa del genere nella mia carriera”.

Nel post partita di Chelsea–Liverpool, Thomas Tuchel è tornato così sull’esclusione di Lukaku e la sua situazione dopo le parole rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’. L’attaccante belga ha fatto letteralmente esplodere un’inattesa bomba di calciomercato e nelle ultime ore si stanno scatenando rumors e indiscrezioni sul suo futuro. Dal possibile ritorno all’Inter, al momento da escludere per costi, ad un’eventuale partenza in prestito dai ‘Blues’. Una sorta di ‘esilio’ di sei mesi per riconquistare la fiducia del Chelsea. Ecco il possibile affare con la Juventus.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio per Lukaku: i dettagli

“Mai alla Juventus o al Milan“, ha anche dichiarato Lukaku nella lunga intervista a ‘Sky Sport’. Il belga, però, si è ormai fatto conoscere: in estate, ad esempio, aveva garantito ai tifosi nerazzurri che sarebbe rimasto all’Inter. Se l’incontro di oggi non dovesse andare a buon fine, dunque, entrambi le parti cercheranno con ogni probabilità un soluzione immediata. Da qui il possibile tentativo della Juventus, che ha già cercato Lukaku prima del trasferimento all’Inter. La dirigenza bianconera è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante e, sfruttando la situazione del belga, potrebbe anche tentare uno scambio di prestiti con Kulusevski. L’esterno svedese è stato già accostato anche ai ‘Blues’ ed è considerato una riserva da Massimiliano Allegri. Anche la Juventus è alla finestra per Lukaku.