Inter, tegola Covid: il comunicato UFFICIALE su tre positivi

Il Covid colpisce duramente anche la rosa dell’Inter. Tripla tegola per Simone Inzaghi con tre positivi in squadra

Campionato fermo, ma contagi che continuano ad espandersi nel calcio italiano e non solo. Infatti il Covid ha colpito duramente diverse squadre di Serie A e il Governo, visto l’aumento di contagi delle ultime settimane, ha deciso di ridurre nuovamente al 50% la capienza degli stadi.

La tegola legata al Covid ora colpisce anche l’Inter, dove ben tre calciatori sono risultati positivi all’ultimo giro di tamponi effettuati. A comunicarlo è proprio la società nerazzurra con una nota ufficiale. Tra i positivi c’è anche un bomber di Simone Inzaghi.

Inter, tre positivi al Covid: il comunicato ufficiale

L’incubo Covid imperversa in Serie A e fioccano i positivi in tutte le squadre. L’ultima a essere colpita è l’Inter, fresca campione d’inverno, che si ritrova ben tre casi di positività all’interno della propria rosa. I contagiati sono: il portiere, Alex Cordaz, il bomber Edin Dzeko, e il giovane attaccante Martin Satriano. A renderlo noto è stato il comunicato ufficiale dell’Inter che recita:

“FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”. Dunque tripla tegola per l’Inter in vista della ripresa del campionato.