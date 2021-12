Addio senza Champions, via a zero: si infiamma il calciomercato Juve

Un importante calciatore può dire addio al proprio club senza la Champions League: via a zero, svolta per il calciomercato della Juventus

Sono ore calde per il calciomercato della Juventus. Più di qualcosa si sta muovendo, come vi stiamo raccontando da un po’ di tempo a questa parte. La squadra di Allegri vuole dare continuità a ciò che di buono ha fatto vedere nel finale del girone d’andata, a partire dalla super sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium. Concentrazione massima sul campo quindi, ma le notizie su possibili operazioni in entrata e uscita giungono impellenti.

È di ieri la significativa novità legata al destino di Morata, svelata dai più noti quotidiani spagnoli. Ha trovato conferme il forte interessamento del Barcellona già per gennaio nei confronti dell’attaccante spagnolo. Quest’ultimo, conscio del fatto che la ‘Vecchia Signora’ quasi sicuramente non lo riscatterà dall’Atletico Madrid tra 6 mesi, è intenzionato a cogliere la ghiotta opportunità presentatagli. E a proposito dei blaugrana, vogliosi di costruire una nuova era di successi, attenzione anche a de Ligt. L’olandese è il primo obiettivo per potenziare la retroguardia e le parole di Raiola testimoniano la concreta possibilità di una partenza dell’ex Ajax. I torinesi, dal canto loro, non perdono di vista il fronte entrate e riflettono anche in vista della prossima estate.

Lascia senza Champions: saluta a zero, occasione d’oro Juve

È indubbio come ai piani alti della dirigenza della Juventus ci sia la volontà di tornare presto ai massimi livelli. Ma per realizzare l’obiettivo in questione servono interpreti di un certo spessore sul terreno di gioco. A questo proposito, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe beneficiare di un’occasione d’oro per il reparto avanzato.

Il profilo in questione è quello di Angel Di Maria, in scadenza di contratto col PSG. Il rinnovo dell’argentino è tutt’altro che scontato e da domani sarà libero di ascoltare altre offerte. Pare che, in caso di mancata conquista della Champions League, l’esterno sarebbe pronto a lasciare il club parigino a parametro zero. In Sudamerica le voci raccontano di apprezzamenti in patria e brasiliani. Non è, però, da escludere che anche la Juventus ci stia già facendo un pensierino. Il classe ’88 è stato già accostato ai bianconeri in passato e questa potrebbe essere la volta buona per il suo sbarco a Torino.