Supercoppa italiana a rischio, Inter-Juventus può essere rinviata: le ultime

Il Covid torna a spaventare il calcio italiano e il primo evento a rischio rinvio sembrerebbe essere la Supercoppa tra Inter e Juventus

Il calcio italiano si è preso una pausa per le festività natalizie, ma è pronto a ripartire dal 6 gennaio. In programma per il 12 gennaio c’è la Supercoppa italiana, che si disputerà come sempre tra i campioni d’Italia, l’Inter, e i vincitori della Coppa Italia, la Juventus.

A mettere a rischio il normale svolgimento della Supercoppa italiana però è ancora una volta il Covid. Sono ben 27 i calciatori in Serie A attualmente postivi, mentre il Governo ha deciso di ridurre dal 75% al 50% la capienza degli stadi. Una decisione che porta i due club a ragionare sullo svolgimento della Supercoppa tra 14 giorni.

Supercoppa italiana, Inter e Juventus pensano al rinvio

Derby d’Italia per la Supercoppa italiana, un appuntamento sia Inter che Juventus attendono da tempo, per vincere il primo trofeo del 2022. Ma a far vacillare sullo svolgimento del match è nuovamente il Covid, che ha colpito pesantemente anche il calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi dal 75% al 50%, le due società sarebbero d’accordo sul rinvio della Supercoppa a fine stagione, quando si spera che la situazione si sia normalizzata e che gli stadi possano ospitare la piena capienza di spettatori. Ora la palla passa alla Lega, che dovrà esprimersi a favore o meno sulla richiesta di rinvio.