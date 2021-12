Fioccano i casi di Covid in Serie A e anche in casa Juventus arrivano due nuove positività: arriva il comunicato ufficiale bianconero

Calcio italiano in difficoltà nuovamente causa Covid. Già i match di Serie B sono stati rinviati all’anno nuovo per le tante positività nelle squadre cadette. Anche in Serie A ora si inizia a tremare dopo tanti calciatori risultati positivi.

Anche la Juventus si ritrova a fare i conti con la pandemia che sembra interminabile, con altri due casi di positività all’interno della squadra. Il comunicato ufficiale del club bianconero svela i nomi dei positivi nella squadra di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Addio senza Champions, via a zero: si infiamma il calciomercato Juve

Juventus, Pinsoglio e Arthur positivi al Covid: il comunicato ufficiale

Situazione Covid preoccupante in Serie A, che continua a registrare contagi. Anche in casa Juventus spuntano quest’oggi due nuovi casi di positività nella squadra. A risultare positivi nella squadra di Allegri sono Arthur e Pinsoglio, due giocatori non fondamentali nella rosa, con il brasiliano tra i possibili partenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Gattuso può tornare: suggestione in Francia

Il comunicato ufficiale sulle positivtà recita: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.