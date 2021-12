Slitta ancora una volta il rinnovo di Paulo Dybala: fissato il nuovo incontro per la firma

La Juventus è ormai focalizzata sul calciomercato invernale che aprirà le porte il 3 gennaio. I bianconeri sono a caccia di occasioni e il primo obiettivo rimane l’attaccante. Intanto, però, la società deve anche pensare ai possibili giocatori in uscita e ai rinnovi.

Il rinnovo che ormai da mesi è sotto i riflettori è quello di Paulo Dybala. Sembrava tutto pronto per la firma sul nuovo contratto da parte dell’argentino ma ancora una volta è stato tutto rimandato. La Juventus ha chiesto tempo nonostante il giocatore avesse espressamente fatto intendere di voler rimanere a Torino. La fumata bianca, però, non è ancora arrivata.

Juventus, rinnovo rinviato a fine gennaio

La Juventus vuole concentrarci unicamente sul calciomercato invernale e secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’ avrebbe chiesto all’agente di Dybala, Jorge Antun, di rinviare la firma del 10 bianconero a fine gennaio, una volta chiusa la finestra invernale.

La Juventus dovrà dedicarsi alle operazioni in uscita e soprattutto ai possibili colpi in entrata per rinforzare la rosa. In questo momento il rinnovo di Dybala non è la priorità assoluta per la ‘Vecchia Signora’ che però non intende perdere l’argentino a costo zero. Il rinnovo sembra solo rinviato e non in dubbio.