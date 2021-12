Italia, Mancini ‘dimentica’ l’Europeo: “Dobbiamo dare di più”

Lunga intervista del CT dell’Italia Roberto Mancini: il tecnico ha parlato del cammino azzurro all’Europeo e dei playoff per i Mondiali

L’Italia dello sport ci ha regalato tantissime emozioni in questo 2021 ricco di riconoscimenti. Un’annata davvero fantastica, che ha visto, tra le altre cose, trionfare in estate a Wembley gli uomini guidati dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra ai rigori, conquistando il gradino più alto di Euro 2020.

Parlarne ancora adesso fa venire la pelle d’oca. Emozioni uniche e indescrivibili, che Mancini ha riperscorso in una lunga intervista concessa a ‘Sky’, nello speciale ‘Euro 2020 – The final week’. “Sapevamo di poter fare bene sin dal ritiro di Coverciano – dice Mancini -. Si è creata una bella atmosfera nell’ambiente, che ci ha permesso di preparare le gare con molta tranquillità. Ci credevo, perché sapevamo di venire da una lunga serie di gare giocate bene, in cui non nessuna Nazionale ci aveva imposto il proprio gioco“.

Continua: “L’esordio a Roma è stato fondamentale, abbiamo sentito il supporto di tutta l’Italia. Finire il girone al primo posto ci ha aiutato molto e dato consapevolezza nei nostri mezzi. Ci distraevamo molto cercando di staccare e metterci un po’ in libertà con le cene, visto che non potevamo tirarci fuori dalla bolla“.

Italia, il messaggio di Mancini: “Lasciamoci alle spalle l’Europeo”

Prosegue il racconto con la fase ad eliminazione diretta: “Da lì è stato tutto un po’ più difficile. Il successo con l’Austria, però, è stato una liberazione. Con la Spagna è stata probabilmente la gara più tosta, ma sapevamo che sarebbe stata durissima. Con l’Inghilterra, una volta superata la tensione iniziale, probabilmente avremmo potuto portare a casa la vittoria ancora prima dei calci di rigore. Io avrei voluto evitarli, anche se i ragazzi erano molto sereni“.

Infine Mancini lancia un monito ai calciatori in vista dei playoff di marzo per i Mondiali in Qatar, con il grande pericolo Portogallo: “Quello di Wembley è stato un evento straordinario, ma dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Bisogna rimboccarsi le maniche per fare un grande lavoro a marzo. La nostra squadra può dare ancora tanto, abbiamo elementi che possono diventare anche più forti rispetto a come erano all’Europeo“.