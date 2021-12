Milan, addio a sorpresa: ipotesi rescissione a giugno

Il Milan è attento alle prossime operazioni di calciomercato, in vista dell’estate 2022: il big, a sorpresa, può già dire addio

Dopo lo scoppiettante inizio di stagione, il Milan di Stefano Pioli ha perso punti per strada lasciando via libera all’Inter nella corsa allo scudetto. I rossoneri devono provare a metterci una pezza ed in tal senso, tra poche settimane, il calciomercato invernale potrebbe rappresentare un aiuto importante per il prosieguo della stagione. Gli occhi, però, sono già puntati all’anno prossimo, con l’estate 2022 che rischia di vedere un clamoroso addio dopo una sola stagione.

Si tratta di Olivier Giroud, attaccante classe 1986 arrivato a Milanello nello scorso calciomercato estivo. Il francese ha fino ad ora collezionato 14 presenze con 4 reti, in 777′ complessivi. Numeri, seguiti da prestazioni tutt’altro che esaltanti, che starebbero spingendo il Milan ad una seria riflessione sul futuro in rossonero dell’ex centravanti dell’Arsenal.

Milan, Giroud rischia: la posizione dei rossoneri

Giroud ed il Milan, l’addio potrebbe davvero essere dietro l’angolo. Prestazioni, e numeri, deludenti ed il club di via Aldo Rossi ha intenzione di provare a chiudere l’addio nel caso in cui le prestazioni del francese non dovessero migliorare.

Se Giroud continuasse a deludere, allora il Milan chiederebbe agli agenti, a fine stagione, di trovare una nuova sistemazione per la punta classe 1986. Resta viva anche l’ipotesi, comunque complessa, di una possibile risoluzione contrattuale tra le parti.

La scadenza del contratto di Giroud è in scadenza il 30 giugno 2023.